Sostegno alle iniziative che favoriscano l’attrattività e lo sviluppo del territorio nella stagione estiva: il Comune di Casali del Manco ha pubblicato anche quest’anno l’avviso esplorativo rivolto alle associazioni no profit

Sostenere l’immagine, l’attrattività ed il tessuto produttivo del territorio comunale. A questo scopo, il Comune di Casali del Manco, ha pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della concessione di contributi economici per attività da tenersi sul territorio nel periodo estivo. Dopo il successo dello scorso anno, quindi, l’Amministrazione comunale ha deciso di replicare e di mettere a bando 30mila euro di fondi di bilancio, destinati alle associazioni no profit che operano nel Comune, al fine di offrire un sostegno concreto per l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali, sportive, di promozione turistica, enogastronomica e di valorizzazione delle tradizioni sul territorio comunale.

“La nostra città – commenta il Sindaco Francesca Pisani – continua ad investire sulla cultura e sull’attrattività turistica e lo fa con fondi propri, certa della ricaduta positiva che si avrà sul territorio. La sinergia con l’associazionismo locale è elemento fondamentale per lavorare tutti insieme in direzione della promozione dei nostri bellissimi luoghi, delle nostre tradizioni e dei nostri talenti. Gli eventi estivi, inoltre – conclude – rappresentano non solo un richiamo che va al di là dei confini comunali, ma anche una spinta all’inclusione ed alla partecipazione di tutti i nostri concittadini”.

“L’anno scorso – spiega l’Assessore alla Cultura Giulia Leonetti – sono state ben ventitré le associazioni che hanno beneficiato delle risorse comunali stanziate e che hanno organizzato molte attività culturali e di intrattenimento su tutto il territorio comunale. L’Amministrazione, quest’anno, non ha avuto alcun dubbio sul riproporre l’avviso pubblico a sostegno delle associazioni, in quanto per Casali del Manco, la stagione estiva costituisce un’importante occasione di aggregazione, di scambio culturale e di sviluppo”.

I contributi del Comune, che saranno concessi anche a soggetti in forma associata, sono destinati ad iniziative relative al sociale ed all’assistenziale, all’istruzione, alla formazione ed alla ricerca scientifica, alla cultura, all’arte ed alla tutela dei beni storici e artistici, allo sport ed al tempo libero, alla tutela dell’ambiente, al turismo, alla promozione del tessuto economico sociale, alla protezione civile. In particolare, tra le iniziative finanziabili, rientrano eventi di intrattenimento e spettacoli (musicali, teatrali, culturali, letterari, fotografici); di tipo naturalistico ed esplorativo (visite guidate, escursioni, attività ludico-ricreative e didattiche); di promozione dell’enogastronomia (manifestazioni culinarie a tema, degustazioni di prodotti tipici, dibattiti sulla storia delle tipicità locali); di valorizzazione delle tradizioni (fiere, esposizioni, tavole rotonde, produzioni letterarie, cinematografiche ed artigianali legate alla storia ed all’identità della comunità casalina). L’importo finanziabile per ciascuna iniziativa o evento è fissato in 400 euro, fino ad un massimo di 2.000 euro, sulla base dei criteri di premialità stabiliti.

Gli eventi dovranno svolgersi nel periodo compreso fra il 27 giugno ed il 30 settembre 2024, mentre le manifestazioni d’interesse, che verranno acquisite secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di martedì 25 giugno 2024.