S.P. 197, sopralluogo della presidente Succurro sul cantiere delle due gallerie: “Apriremo definitivamente il tratto nell’arco di due settimane”

Questa mattina la Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere delle due gallerie poste lungo la Strada provinciale 197, che collegano la valle del Crati con la Sibaritide, per rendersi conto di persona dello stato finale dei lavori.

«I lavori delle due gallerie sono terminati, mancano soltanto gli ultimi atti procedurali e amministrativi per inaugurare e aprire definitivamente il tratto nell’arco di due settimane», ha dichiarato la Presidente.

«Le due gallerie – che costituiscono il dieci per cento del nostro intervento per aumentare la sicurezza stradale in un tratto di oltre tre chilometri – sono opere indispensabili di alta ingegneria, che, come Provincia di Cosenza, abbiamo voluto garantire ai pendolari, ai residenti, ai viaggiatori», ha aggiunto Rosaria Succurro evidenziando che il tema della viabilità e della sicurezza stradale figura al primo posto dei suoi obiettivi di mandato.

«Per noi la sicurezza viene prima di tutto. Con grande rigore e precisione, abbiamo perciò seguito tutte le procedure insieme all’équipe dei tecnici della Provincia. Tra poco, dunque, anche queste opere saranno al servizio della comunità e del territorio provinciale», ha concluso la Presidente della Provincia.