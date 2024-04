Corigliano-Rossano, le associazioni del territorio: “Sul trasporto pubblico locale non c’è mai fine al peggio”

Abbiamo seguito, come di consueto, con estremo spirito di ascolto attivo il programma di Tele A1 con ospite il Consigliere Regionale Giuseppe Graziano.

Tuttavia, pur lontani da giudizi rispetto alle idee del consigliere regionale, riteniamo doveroso chiarire almeno un suo concetto che mistifica la realtà e disinforma i cittadini che hanno seguito la trasmissione.

In riferimento alla fantasiosa esposizione sul Tpl, infatti, dobbiamo prendere atto che l’On. Graziano, non solo non è a conoscenza che l’amministrazione Stasi già dal 2020 ha redato il piano del TPL con la consulenza tecnico scientifica del Dipartimento di ingegneria civile dell’Unical, ma, cosa ancora più grave, essendo consigliere regionale, disconosce che il notevole ritardo per l’attuazione dipende dalla mancata pubblicazione del bando di gara ad opera proprio della Regione.

Numerosi sono gli articoli pubblicati nel corso di questi anni, in cui l’Amministrazione comunale ha più volte evidenziato come l’Ente Comune abbia redatto un nuovo piano di trasporto pubblico locale, con un raddoppio dei km. In virtù della fusione, infatti, il chilometraggio riconosciuto a Corigliano-Rossano è di 840 mila. Un risultato importante che, seppur seguito da un minuzioso piano del trasporto, declinato in 7 linee che interconnettono la nostra grande città, se non vede l’intervento della Regione nel programmare la gara per l’affidamento, resta fermo al palo.

Corigliano-Rossano ha trasmesso il piano del trasporto pubblico locale con tutti i collegamenti che egli stesso, sornione, ha elencato durante la trasmissione, ma, con esagerata presunzione, ha colpevolizzato l’Amministrazione Comunale per il mancato affidamento al concessionario. Ci vuole coraggio!!

Rimanendo sempre nell’alveo della critica costruttiva, suggeriamo all’On. Graziano maggiore attenzione quando, preso dall’entusiasmo, si esibisce in sproloqui che determinano autogol verso l’Ente di cui è rappresentate.

Infine, approfittando di questa gaffe, cogliamo l’occasione per un ennesimo accorato appello alla Regione affinché programmi al più presto la gara o, nelle more, predisponga l’anticipazione di parte dei km.