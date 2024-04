Cassano, Guerrieri (Centro Democratico): “Soddisfatti per pulizia e ripristino argini del fiume Eiano a Ponte Nuovo e altre zone”

Il Centro Democratico è pienamente soddisfatto per i tre interventi di pulizia e di ripristino degli argini del fiume Eiano nelle località Pontenuovo, Garda e Sette ponti.

“Ancora una volta, spiega Michele Guerrieri, non possiamo non essere soddisfatti di come l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Papasso sta riuscendo a percepire i fondi del Pnrr, con interventi importanti per la tutela del territorio, dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.

D’altronde, è documentato per onor di cronaca, che già anni fa’ sollevammo la questione dell’alveo del fiume Eiano. Situazione che è andata purtroppo negli anni via via peggiorando. Dunque è senza ombra di dubbio anche una nostra battaglia.

Chiedo infine che i lavori possano partire con da rione ponte nuovo, poiché rispetto alle altre zone interessate, il fiume passa nel centro abitato del rione.”