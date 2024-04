Varata la nuova giunta a Campana (CS): Milena Costantino subentra ad Ammannato

Nella giornata odierna il Sindaco Agostino Chiarello ha provveduto a rimodulare la Giunta e a nominare gli Assessori che lo affiancheranno alla guida del Comune da domani 10 aprile. Come ormai da prassi adottata in questo secondo mandato, si sta portando avanti una turnazione fra tutti i componenti della lista vincitrice e si è giunti dunque alla conclusione dell’anno in cui ha prestato servizio nel ruolo di Vicesindaco Mario Francesco Ammannato, a cui va il ringraziamento personale del Sindaco per il supporto puntuale e preciso.

Con la nomina della nuova giunta assumerà l’incarico di Vicesindaco l’Assessore Antonello Luca Callieri, alle cui abituali deleghe su Forestazione e Cooperativismo si aggiunge la fondamentale delega sul Bilancio. L’Assessore entrante in giunta è Milena Costantino, con deleghe alle Politiche sociali e Politiche della Famiglia.

“Come ormai tutti sanno – ha dichiarato il Sindaco Chiarello – dopo la vittoria nelle ultime amministrative si è deciso di permettere ai membri del gruppo Campana Futura eletti in Consiglio Comunale di assumere ciascuno, per determinati periodi di tempo prestabiliti, un ruolo nell’esecutivo cittadino al fine di formare la classe dirigente del futuro tramite esperienza diretta nei ruoli decisionali. Questa mattina ho dunque varato la nuova squadra che mi affiancherà per un altro anno. Colgo l’occasione per ringraziare Mario Francesco Ammannato che ha terminato il periodo di Vicesindaco. E’ sotto gli occhi di tutti la qualità del lavoro che stiamo portando avanti, e grazie al lavoro comune portato avanti dal nostro gruppo, e alla valorizzazione delle competenze messa in atto con la turnazione degli incarichi assessorili, sapremo affrontare le sfide che attendono Campana e i suoi cittadini nel prossimo futuro. Il nostro instancabile impegno per il bene comune continuerà fino al termine del mandato nel rispetto del cronoprogramma adottato per la realizzazione del programma elettorale presentato alla comunità e premiato dalla volontà popolare”.