Corigliano Rossano: in consiglio sarà presentata una modifica al regolamento sulle entrate

Nel prossimo Consiglio Comunale, fissato per giorno 25 marzo, verrà presentata una importante modifica del Regolamento Comunale sulle Entrate, già sottoposta al vaglio della Commissione Bilancio e Tributi presieduta dal consigliere Domenico Rotondo. La modifica in questione prevede la possibilità, per i cittadini che fanno richiesta di dilazione tributaria, di non versare più anticipatamente l’importo corrispondente al 15% delle somme complessivamente dovute, compresi sanzioni, interessi e spese di procedura e quindi di rateizzare il debito senza anticipo.

«Si tratta di una novità importante che mi auguro sia accolta positivamente dall’intero Consiglio Comunale – ha dichiarato il vicensindaco Maria Salimbeni con delega al Bilancio – che va incontro a quanti si trovano in situazione di disagio economico e che, pur volendo onorare i loro debiti, non riescono a sostenerne i costi».

Ricordiamo anche le altre esenzioni e riduzioni dal pagamento approvate dal consiglio comunale per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI (TA.RI) – ANNO 2023 in scadenza:

– Esenzione/riduzione per disagio economico sociale riconosciuta ai nuclei familiari titolari di reddito di lavoro dipendente annuale inferiore o uguale al limite di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni (per l’anno 2023 € 7.328,62);

– Esenzione totale per i locali ed aree localizzati nel Centro Storico dell’area urbana di Corigliano e Rossano, adibiti ad attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi;

– Esenzione totale limitatamente all’abitazione ed eventuali pertinenze classificate nelle categorie catastali C/02 o C/06, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, occupata da persone fisiche/nuclei familiari che trasferiscono/stabiliscono la residenza anagrafica nei centri storici di Corigliano e di Rossano;

– Esenzione totale ai locali occupati dalle ONLUS iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D. Lgs. 03/07/2017, n. 117;

– Riduzione all’intestatario di un’utenza TARI (persona fisica o/e giuridica) che abbia adottato presso il canile comunale o convenzionato un cane ritrovato sul territorio comunale.

Le suddette previste esenzione e riduzioni di pagamento della tassa rifiuti devono essere necessariamente richieste con la presentazione della modulistica di riferimento scaricabile liberamente dal sito internet – sezione Tributi – Portale della Trasparenza Tari.

Maggiori informazioni e/o delucidazioni possono essere richieste agli sportelli comunali del Settore tributi siti nei centri storici della città oppure presso gli sportelli del concessionario SO.G.E.T. Spa.