Corigliano Rossano: consiglio comunale convocato per il 25 marzo

È stato convocato per giorno 25 marzo alle ore 15.30, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, in modalità mista, nella Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri. Sedici i punti all’ordine del giorno:

1 – Approvazione verbali sedute precedenti;

2 – Comunicazioni del Sindaco;

3 – Richiesta di Consiglio comunale ex art. 39 TUEL, prot. n. 16470 del 07/02/2024 avente ad oggetto: Art 13. statuto comunale: municipi e forme di decentramento amministrativo;

4 – Modifiche alla deliberazione n. 39 del 13/11/2018, alla deliberazione n. 12 del 21/02/2019 e alla delibera n. 472 del 13/12/2023 avente ad oggetto: Individuazione di aree pubbliche per la vendita di fiori, piante, articoli funerari antistante cimiteri del Comune di Corigliano-Rossano;

5 – Modifiche alla Deliberazione n. 16 del 13/02/2023 avente ad oggetto Regolamento per l’installazione di manufatti tipo “Dehors” per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di (origliano-Rossano e contestuali modifiche al regolamento;

6 – Modifiche e integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/09/2021;

7 – Regolamento per la Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare – Adozione;

8 – Regolamento Affido Familiare – Adozione;

9 – Regolamento Ispettori Ambientali – Adozione.

10 – Delibera uscita stato di liquidazione Meris;

11 – Cambio destinazione d’uso al piano terra, da artigianale ad abitazione, e recupero ai fini abitativi del piano seminterrato in variante allo strumento urbanistico, ai sensi della L.R. n. 25/2022, pratica SUE n. 5161 del 24.06.2023, prot. n. 74834 del 26.06.2023. Atto di impulso di cui all’art. 14 L.R. n. 19/2002 e S.M.I. – Ditta sig. R. F.;

12 – Cambio destinazione d’uso al piano terra, da artigianale ad abitazione, in ditta S. S. N., in variante allo strumento urbanistico, ai sensi della L.R. n. 25/2022, Atto di impulso di cui all’art. 14 L.R. n. 19/2002 e S.M.I.;

13 – Approvazione schema di convenzione per opere di urbanizzazione Pdc convenzionato del 10/10/2023 pratica SUAP 5983 – Ditta G. G.;

14 – Costruzione ed esercizio dei metanodotti denominati: “Allacciamento Biometano Ecoross S.R.L. DN 100 (4″)-DP 75 BAR”; “Allacciamento Ecoross S.R.L. DN 100 (4″)-DP 75 BAR”, nell’area urbana Corigliano del Comune di Corigliano-Rossano (CS) – Ditta Snam Rete Gas S.P.A. Atto di impulso di approvazione progetto in variante allo strumento urbanistico, ai sensi degli artt. 14 e 65 della L.R. 19/2002 e S.M.I.;

15 – Rotatoria stradale all’intersezione tra la strada denominata via Monaco e la strada denominata via Boscarello – Corigliano. Approvazione progetto esecutivo – adozione della variante urbanistica ai sensi dell’art. 65 della l. r.. 19 /2022 e s. m.i. ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, (ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e 8 l. 241/90 e ss.mm.ii. – art. 9- 10-11-12- 16-19 del dpr n. 327/201 e ss.mm.ii.);

16 – Realizzazione palestra Liceo Scientifico “Fortunato Bruno” in e/da Torre lunga area Corigliano- Dichiarazione di interesse pubblico dell’intervento per il rilascio di Permesso di Costruire in deroga ai sensi dell’Art. 14, comma 1, del DPR n. 380/2001.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17 del 27 marzo 2024. Sarà possibile seguire i lavori della seduta consiliare dal link

https://coriglianorossano.consiglicloud.it/home