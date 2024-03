Il Sen. Ernesto Rapani a Rocca Imperiale, sostegno e visione per l’Alto Jonio

Oggi, Sabato 16 Marzo 2024, alle ore 18, la sala consiliare di Rocca Imperiale sarà il palcoscenico di un importante incontro politico. Il Senatore Ernesto Rapani interverrà in sostegno del candidato a sindaco Ferdinando Di Leo. L’evento, atteso con grande interesse, si propone di offrire una panoramica sulle sfide e sulle prospettive per l’Alto Jonio, affrontando temi importanti quali la mobilità, le infrastrutture e la valorizzazione dei borghi. Il Senatore Rapani, già attivo e impegnato nel territorio, porterà la sua esperienza e la sua visione sui progressi compiuti e sulle sfide ancora da affrontare. Da quando ha assunto il ruolo di Senatore, circa un anno e mezzo fa, Rapani ha lavorato instancabilmente per promuovere lo sviluppo e il benessere delle comunità dell’Alto Jonio.

Tra i temi al centro del suo intervento, spiccano sicuramente la mobilità e le infrastrutture. L’accessibilità e la connettività sono fondamentali per lo sviluppo economico e sociale di un territorio, e il Senatore Rapani ha dimostrato un costante impegno nell’ottenere risorse e investimenti per migliorare le reti stradali e di trasporto pubblico. Inoltre, la valorizzazione dei borghi rappresenta un’altra priorità per il Senatore Rapani. L’Alto Jonio vanta un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, e il suo mantenimento e la sua promozione sono essenziali per preservare l’identità e lo spirito delle comunità locali.

L’incontro odierno sarà quindi un’opportunità preziosa per i cittadini di Rocca Imperiale e del circondario di ascoltare direttamente dalla voce del Senatore Rapani le sue proposte e le sue azioni concrete per migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo dell’Alto Jonio. La presenza del Senatore Rapani a sostegno del candidato a sindaco Ferdinando Di Leo rappresenta un segnale di fiducia e di impegno verso un futuro migliore per Rocca Imperiale e per l’intera area dell’Alto Jonio