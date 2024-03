La Giunta di Corigliano Rossano risponde al consigliere Salimbeni: “L’Amministrazione in carica ha ogni spesa coperta e le onora”

“Ringraziamo il consigliere Mattia Salimbeni per aver scoperto questa mattina, avendo trovato finalmente il tempo di passare dagli uffici comunali, che il Comune sta pagando circa 2 milioni di euro di ‘bollette’, come avviene sistematicamente in base ai flussi di cassa, come da determina di settore e atto di liquidazione che com’è da prassi e, per legge, a breve sarà pubblicata sul sito comunale. In pratica.

A quasi cinque anni dalla sua nomina a consigliere, in pratica, inizia a leggere qualche carta.

Si sarebbe dovuto preoccupare, invece, nel caso in cui non avessimo disposto il pagamento e come sempre, evidentemente mal consigliato, fa confusione dal momento che in realtà le spese sono previste in apposito capitoli di bilancio e pertanto contabilizzate e soprattutto che queste somme sono destinate: non c’entrano niente le altre spese del comune.

Ad ogni modo lo ringraziamo in quanto ci dà la possibilità di ribadire che l’Amministrazione in carica non solo ha ogni spesa coperta e le onora, ma è riuscita a farlo anche per quattro anni su cinque senza utilizzare l’anticipazione di cassa (usata poi in virtù del PNRR) e soprattutto ha rateizzato e paga mensilmente oltre 40 milioni di euro di debito ereditati per mancati pagamenti negli ultimi vent’anni di canoni idrici, canoni rifiuti, forniture di servizi, eccetera.

In pratica ci riproverà, ciò che possiamo tranquillamente definire come un aspetto virtuoso dell’amministrazione”.

E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano.