Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare: il Comune di Cosenza illumina di lilla la Fontana di Piazza Europa

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso, ha aderito all’iniziativa congiunta proposta dall’ANCI nazionale e dalla onlus “Never Give Up” per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare che si celebra proprio oggi. Per rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani, questa sera sarà illuminata di lilla la fontana di Piazza Europa. Anche il Comune di Cosenza, seguendo le indicazioni del Presidente dell’ANCI Antonio De Caro e la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione “Never Give Up”, da dieci anni impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui temi dell’alimentazione, intende, dunque, richiamare l’attenzione sui disturbi alimentari (anoressia e bulimia) che rappresentano la prima causa di morte tra gli adolescenti. Una situazione aggravatasi ulteriormente a seguito della pandemia. In Italia 2.665 mila adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente dopo tre anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente, grazie ai segnali che danno evidenza del disagio.