Conclusa l’iniziativa formativa “È viva la scuola Labs: energia per il futuro” presso l’I.C. “V. PADULA” di Acri

Si è concluso ieri il ciclo di laboratori teorici e pratici sull’energia rinnovabile, nell’ambito ambito dell’iniziativa «È viva la scuola Labs: energia per il futuro», che quest’anno ha coinvolto, con successo, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “V. PADULA” di Acri.

L’innovativo progetto è stato promosso da Enel ed è stato curato da Helpcode, l’ONG internazionale che dal 1988 si occupa di progetti a tutela dell’infanzia.

Obiettivo principale del progetto è quello di supportare gli istituti scolastici del territorio nazionale nell’orientamento delle nuove generazioni verso scelte consapevoli ed ecologiche, per un futuro dove l’energia sia sostenibile e rinnovabile.

Durante l’evento conclusivo dell’iniziativa, la “Fiera delle Invenzioni”, studentesse e studenti hanno presentato ai loro compagni, ai genitori, ai docenti e al personale scolastico, quanto da loro inventato e i manufatti, funzionanti tramite energia rinnovabile, da loro realizzati durante tali laboratori.

All’evento conclusivo erano presenti Pino Capalbo, Sindaco di Acri, Maurizio Curcio, Dirigente Scolastico, Rosario Iorio, Resp. Enel Green Power Italia – Unità Territoriale Acri, Francesca Lanciano e Stefania Perri di Helpcode e i Docenti che hanno contribuito all’iniziativa.

A margine dell’evento, il Sindaco di Acri, Pino Capalbo, ha commentato: “Ringrazio Enel per aver coinvolto il nostro territorio in questa importante iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere la cultura dello sviluppo sostenibile e del consumo consapevole, partendo dalla formazione delle nuove generazioni. Siamo ormai tutti consapevoli – ha aggiunto il Sindaco Capalbo – che con maggiore frequenza negli ultimi anni in tutto il mondo è in atto un importante cambiamento climatico e che questa condizione preoccupante necessita uno sforzo da parte delle istituzioni, delle aziende e dei cittadini ad invertire la rotta verso un sistema energetico sostenibile attraverso le fonti rinnovabili, utile a non esaurire ulteriormente le risorse naturali. Per immaginare un futuro prospero risulta fondamentale ristabilire l’equilibrio Uomo-Natura, impegno che dev’essere assunto a livello globale”.

“Siamo orgogliosi di promuovere questo progetto che anche quest’anno mira a sensibilizzare le nuove generazioni all’uso consapevole dell’energia e sul ruolo delle fonti rinnovabili, anche attraverso la realizzazione di piccoli manufatti che possano essere alimentati con energia del sole, del vento o dell’acqua – ha spiegato Nicoletta Novi, Responsabile Iniziative di Sostenibilità e Economia Circolare, Enel Italia. – L’obiettivo è, infatti, quello di accrescere la conoscenza dei ragazzi e delle loro famiglie sui temi strategici per Enel quali la transizione energetica, la sostenibilità e l’innovazione”