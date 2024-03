Reti e viabilità: a Corigliano-Rossano inizio lavori su via Nazionale

Nell’ambito degli investimenti di cui è stata destinata la nostra città per l’efficientamento delle reti di distribuzione di energia elettrica, l’Amministrazione ha concordato tempi e modalità di ulteriori interventi negli scali cittadini.

Il prossimo lunedì, 11 marzo, inizieranno i lavori sullo Scalo di Corigliano, ed in particolare su via Nazionale, dal bivio con via Provinciale a via Marche, ed in parte di via Machiavelli, via Aleardi, via Provinciale, via Pascoli.

Avendo già pianificato interventi di messa in sicurezza stradale, l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto che al termine dei lavori, come già fatto per altre arterie, si procederà alla bitumazione dell’intera sede stradale ed alla realizzazione della segnaletica, intervendo quindi su alcune delle arterie principali dello Scalo.

Grazie a questo risultato, si sono liberate le risorse che consentiranno, nella prossima settimana, di intervenire su via Basilicata e via Einaudi, sempre allo Scalo di Corigliano.