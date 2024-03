Auto fuori strada: gravi tre ragazzi nel Cosentino

Sono tre i ragazzi in gravi condizioni ricoverati nell’ospedale di Cosenza e rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto stanotte sulla costa tirrenica cosentina. Si tratta di ragazzi attorno ai 20 anni. L’incidente e’ avvenuto nel cuore della notte a Guardia Piemontese e da una prima ricostruzione e’ emerso che i giovani che erano a bordo di una stessa auto sono andati a scontrarsi contro un mezzo parcheggiato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili. Dei quattro ragazzi feriti, tre sono ricoverati in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cosenza. (AGI)