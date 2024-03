Cisl Cosenza: 8 marzo, gazebo informativo in Piazza Kennedy su bonus mamme, tutele, imprenditoria femminile, incentivi alle assunzioni

Nel pomeriggio dell’8 marzo la CISL allestirà a Cosenza, in Piazza Kennedy, un gazebo informativo su bonus mamme, tutele, imprenditoria femminile, incentivi alle assunzioni. «È un’iniziativa – dichiara il Segretario provinciale dell’organizzazione sindacale, Giuseppe Lavia – che proponiamo, con il Coordinamento Donne CISL, al fine di diffondere notizie su diritti e opportunità che riguardano la vita e la possibilità di scelta delle donne. Dobbiamo puntare non solo ai discorsi di principio, ma anche e soprattutto alla concretezza. È un servizio che rendiamo ogni giorno nelle nostre sedi e che porteremo in piazza nella Giornata Internazionale della Donna».

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Promidea.