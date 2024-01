Don Panaro nominato componente del Capitolo della Basilica di San Pietro, il commento del consigliere Turco: “Importante ruolo”

“Apprendo con grande compiacimento della nomina a componente del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano, di don Pasquale Panaro, giovane sacerdote cosentino e segretario particolare dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato, così come lo era stato di Mons.Francescantonio Nolè“. Lo afferma in una dichiarazione il consigliere comunale Francesco Turco, delegato del Sindaco Franz Caruso ai rapporti con le comunità religiose.

“A Don Pasquale Panaro, che è anche vicario della cattedrale di Cosenza e organista del coro diocesano, rivolgo, a nome del Sindaco Franz Caruso, le più vive congratulazioni dell’Amministrazione comunale per il nuovo, importante e delicatissimo ruolo che gli è stato conferito grazie alla nomina di Papa Francesco – ha detto Francesco Turco. Consapevole della responsabilità che un tale incarico comporta – ha aggiunto Turco – sono certo che Don Pasquale Panaro saprà assolverlo nel migliore dei modi come è riuscito ad attendere alle funzioni di segretario particolare di Mons.Nolè e Mons.Checchinato, instaurando con l’Amministrazione comunale e con la mia figura di delegato ai rapporti con le comunità religiose, un rapporto di grande collaborazione e disponibilità, nell’interesse della città”.