Vaccarizzo Albanese, nuove risorse per chi apre un’attività: pubblicato nuovo bando per fondo di sostegno ai comuni marginali

Fondo di sostegno ai comuni marginali, fino a 5 mila euro per chi trasferisce la propria residenza e dimora a Vakarici e fino a 15 mila per chi avvia attività commerciali, artigianali e agricole. È stato pubblicato il nuovo bando. Le domande per candidarsi ad ottenere il contributo dovranno essere presentate entro la mezzanotte di venerdì 16 febbraio.

È quanto fa sapere il sindaco Antonio Pomillo invitando a cogliere questa importante opportunità messa in campo dal Governo centrale e che va nella direzione di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.

È di circa 40 mila euro l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione e che saranno ripartiti per 10 mila euro per la concessione di contributi a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili destinare ad abitazione principale del beneficiario; per la restante parte per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole.

In quest’ultimo caso le spese ammissibili sono quelle da destinare, tra le altre cose, all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all’attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili; strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità smart working. I fondi possono essere spesi anche in opere murarie ed impiantistiche, strettamente necessarie; per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi; programmi informatici: servizi di consulenza; polizze assicurative.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 16 febbraio tramite Pec all’indirizzo protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it. Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Vaccarizzo Albanese.