Il ministro Valditara: “Preside aggredito a Cosenza? Chiesto intervento dell’Avvocatura per eventuale azione di risarcimento”

“Esprimo la mia solidarieta’ al dirigente del liceo ‘Scorza’ di Cosenza, aggredito da un genitore. E’ un fatto grave e inaccettabile, che potrebbe costituire anche un danno di immagine per lo Stato. Ho gia’ provveduto in tal senso a chiedere all’Avvocatura dello Stato di accertare se sussitano i presupposti per esercitare un’eventuale azione di risarcimento contro l’autore dell’aggressione. I dirigenti, i docenti e tutto il personale delle nostre scuole vanno rispettati, e tutti devono sapere che lo Stato e’ con loro contro ogni aggressione”. Cosi’ in una nota il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.