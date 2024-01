Riaperta la Statale 18 “Tirrenica Inferiore” ad Amantea (CS) dopo le mareggiate di fine dicembre

Anas ha riaperto al traffico il tratto della strada statale 18” Tirrenica Inferiore” ad Amantea, in provincia di Cosenza. In particolare, il tratto in corrispondenza della località “Principessa” di Campora San Giovanni, dopo le forti mareggiate dello scorso dicembre era stata interdetta al transito in via precauzionale. A seguito della pulizia e della messa in sicurezza della sede stradale è stato rimosso l’impianto semaforico ed è stata ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia in entrambe le direzioni, dal km 351,200 al km 351,500. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.