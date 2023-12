Cosenza: nella notte di Capodanno divieto di somministrazione alcolici nelle zone limitrofe a Piazza dei Bruzi

L’amministrazione comunale ed il Sindaco di Cosenza ha emanato per il 31/12/2023 un ordinanza contenente il divieto di somministrazione di alcolici e/o superalcolici dalle ore 20:00 del 31/12/2023 alle ore 08:00 del 01/01/2024 nelle zone limitrofe all’area compresa tra Piazza dei Bruzi, Piazza G. Carratelli e Piazza XX settembre. Il sindaco, anche l’ultimo dell’anno, giorno in cui è tradizione brindare e festeggiare la fine di un anno e l’avvento di uno nuovo, ha deciso di combattere i lavoratori o meglio alcuni lavoratori, imponendo delle limitazioni che risultano fuori luogo e abnormi, non permettendo tra l’altro l’ingente incasso atteso dai locali e dagli imprenditori che li gestiscono. Come se non bastasse, l’ordinanza risulta anche illogica e viziata da una palese disparità di trattamento, in quanto la distinzione tra chi “può” somministrare alcolici e chi “non può” somministrarli si basa esclusivamente sull’ubicazione del locale, quindi una questione di metri e di posizione. Infatti i locali che si trovano fuori all’area tracciata dall’ordinanza sono autorizzati a vendere alcolici, ma le persone a cui verrano vendute comunque ci si aspetta che stazioneranno nelle zone in cui è invece vietata la somministrazione di alcolici. Il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Cosenza Gianmarco Falduti, così commenta: “Il sindaco Caruso, ha ancora una volta messo da parte gli imprenditori ed i lavoratori notturni e non, non considerandoli nella disamina degli interessi collettivi di ordine pubblico sottesi all’emanazione dell’ordinanza, bensì, nell’emanare la stessa, questi sono stati completamente ostacolati riducendo il tutto ad una questione di metri”.