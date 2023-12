La Migliore Calabria: “Cena solidale e scambio di auguri per i più bisognosi, come ogni anno il nostro pensiero è rivolto a chi è meno fortunato”

Ieri sera, nella bellissima location del ristorante “Il Castello” sul lungomare di Paola si è svolta la cena solidale, con scambio di auguri, de l’associazione politico culturale ‘La Migliore Calabria’, radicata sul territorio ormai da anni e promotrice di diverse battaglie sociali. Alla serata, allietata dalla musica di dj Cupo, hanno preso parte diversi cittadini dimostrando, come ogni anno, la loro generosità verso una giusta causa, regalare un sorriso a chi è in difficoltà. L’associazione difatti, ogni anno, promuove diverse iniziative volte a chi è meno fortunato affinché anche per loro, lo spirito di questi giorni di festa, possa essere colmo di gioia. “Siamo contenti – hanno affermato i rappresentanti de La Migliore Calabria durante la serata aperta con l’intervento del Presidente Provinciale Michele Dima- per la grande partecipazione alla serata di ieri sera.

Queste iniziative dimostrano il vero senso del Natale, aiutare chi è in difficoltà, e con la grande partecipazione di ieri si è riusciti a raccogliere fondi per le famiglie bisognose della Città di Paola.

Alla serata -continuano – hanno dato la loro adesione i parroci della Città rappresentati da don Sergio Locane.

C’è una comunità viva -concludono- che si sa distinguere per iniziative che rendono la mano alle persone in difficoltà seminando il valore dell’amicizia e della solidarietà”.