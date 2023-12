Corigliano Rossano (Cs), ok al progetto definitivo per il lungomare Momena

«In questi mesi non abbiamo mai smesso di programmare e progettare. Dopo aver realizzato la prosecuzione del lungomare dopo il ponte del Colagnati ed aver messo in sicurezza e pavimentato via Nicaragua, in queste ore abbiamo approvato la prosecuzione del lungomare sul lato Momena». Così il sindaco Flavio Stasi commenta – nell’ambito delle risorse stanziate per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – l’approvazione in giunta comunale del progetto definitivo, che riguarda il Lungomare Momena per il ripristino – in tema di strade, bitumazione, viabilità, regimentazione acque – dei danni provocati dall’alluvione del 2015. Le progettazioni sono state recuperate ed aggiornate dall’Amministrazione e sono state inserite tra quelle finanziate nell’ambito del PNRR Missione 2 Componente 4-Investimento 2.1b del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico.

Un progetto cambierà il volto della zona di Momena con interventi non solo nell’ambito dei servizi e della sicurezza ma anche nella viabilità e decoro urbano. A Lungomare Momena sarà creata una pista ciclabile e una nuova viabilità con l’inserimento di una rotonda rasoterra e un sistema di accesso e / uscita dalle abitazioni private, destinato agli accessi e ai parcheggi, opportunamente segnalata per impedire agli automobilisti di entrare nella zona privata, verrà inserita una ulteriore segnaletica stradale verticale, sarà predisposto un punto di ricarica elettrica per auto; verrà implementata la pubblica illuminazione e l’arredo urbano.

«Dopo l’approvazione degli ultimi dodici progetti è arrivato il definitivo anche per Momena, un lavoro importante, che influirà non solo sulla messa in sicurezza ma anche sul decoro urbano. Un risultato a cui siamo giunti grazie anche alla continua e proficua interlocuzione con la Protezione Civile regionale – ha dichiarato l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello – per cui siamo riusciti a recuperare importanti finanziamenti, erogati ed inutilizzati in passato, che hanno permesso di mettere in sicurezza la viabilità di molte aree»

«Nuova raccolta delle acque per la messa in sicurezza del territorio, e poi marciapiede, pista ciclabile, parcheggi, una rotonda urbana al bivio che risale fino alla Statale 106, questi alcuni dei lavori in campo per Lungomare Momena – afferma il Primo Cittadino – Un progetto per il quale, come tutti quelli che stiamo approvando in questi giorni, sono stati già recuperati i finanziamenti, e che va inquadrato nel complessivo progetto di valorizzazione del nostro litorale che abbiamo avviato con lavori già realizzati, altri già finanziati ed in programma, altri da finanziare oppure inseriti nelle opere complementari della nuova Statale 106. In questi 4 anni, nonostante il covid, abbiamo messo in cantiere una quantità di progetti incredibile. Stiamo costruendo intervento dopo intervento, progetto dopo progetto, la Corigliano-Rossano di domani, più bella e sicura».