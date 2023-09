Incidente sulla SS18 “Tirrena Inferiore” a San Nicola Arcella (CS): strada temporaneamente chiusa al traffico

A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è rimasto coinvolto un motociclo.

Per consentire i soccorsi del conducente è intervenuto l’elisoccorso che ha subito un guasto.

Al momento la strada resterà chiusa fino al ripristino meccanico del mezzo.

Il traffico veicolare viene deviato dal km 254,800 al km 258,800 lungo la viabilità locale con indicazioni sul posto.

Sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

