A Trebisacce il volley maschile si iscrive in Serie D. Il sindaco Aurelio: “Continua la nostra lunga primavera nello sport”

“Lo sport cittadino continua ad inanellare successi e a raggiungere traguardi da record. Dopo la bellissima affermazione del Trebisacce Calcio riapprodato nel campionato di Promozione, oggi è il giorno in cui si consacra un momento storico per il movimento pallavolistico locale che per la prima volta approda nel massimo campionato regionale. Un momento magico per la nostra comunità; per i giovani che, grazie alle realtà sportive locali, possono contare su una proposta valida, alternativa e di valore per la loro crescita e, più in generale, per tutti i cittadini che possono sentirsi orgogliosi di essere rappresentati dal talento di valorosi atleti locali”.

È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio complimentandosi, insieme al delegato allo sport Leonardo La Polla, con il presidente della Volley Trebisacce, Rosaria Gagliardi, dopo l’iscrizione della società giallo-nera al prossimo torneo di Serie D Maschile 2023/2024.

“Anche nello sport – dichiara il Primo cittadino – la nostra città continua a vivere una lunga primavera che innesca entusiasmo e traguardi storici. Quello della Pallavolo, poi, è davvero un momento straordinario, cercato e costruito grazie a una gestione dirigenziale oculata e attenta che sta investendo tante risorse per lo sviluppo di questa disciplina sia in città che sul resto del comprensorio della Sibaritide. Per la prima volta nella storia – sottolinea il Sindaco Aurelio – il roster trebisaccese disputerà il più importante campionato calabrese di categoria, consacrando la lunga tradizione pallavolistica che vive nella nostra comunità. Sarà una stagione sportiva lunga ed entusiasmante che vedrà le nostre società calcare i principali campi di gioco della Calabria, dal calcio alla pallavolo. Questo – conclude – ci riempie d’orgoglio ma anche della responsabilità di dare un supporto istituzionale concreto a queste realtà che saranno uno dei vettori su cui viaggerà la promozione della destinazione esperienziale del territorio in ambito regionale”.