Corigliano Rossano (Cs), riapre l’asilo nido comunale

Ha riaperto questa mattina, venerdì primo settembre 2023, dopo la breve pausa estiva, con un momento di benvenuto ai 47 piccoli ospiti e alle loro famiglie, l’asilo nido comunale di via Maradea. Un asilo moderno, inclusivo, rinnovato anche nei piccoli dettagli appena l’anno scorso, dalle zanzariere, ai condizionatori, dalle isole di gioco ai servizi, con nuovi colori e arredi, sicuro ed efficiente.

«Sono tante le richieste che riceviamo per questa struttura comunale – afferma l’assessore alle Politiche per l’Infanzia, Alessia Alboresi – a riprova della consapevolezza che il servizio non solo è fondamentale per l’educazione dei bambini ma è frutto, anche e soprattutto, di una nuova consapevolezza di genere, questi sono servizi fondamentali che liberano sempre più energie femminili. È un dato che all’aumentare dell’occupazione femminile corrisponde un incremento del Pil. Il prossimo anno ci auguriamo di poter rispondere a tutte le richieste grazie all’ampliamento della struttura che vedrà la luce grazie ai fondi intercettati dall’Amministrazione a valere sul Pnrr. Già dall’anno scorso, per rispondere alle esigenze di più famiglie possibili sono stati inseriti ulteriori 40 posti utenti (18 su Rossano 22 su Corigliano) presso nidi accreditati privati»

L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico destinato alle famiglie di bambini dai tre ai trentasei mesi, è uno spazio strutturato, pensato e organizzato nel quale il bambino ha la possibilità di crescere, condividere e fare attività, sperimentando contesti relazionali diversificati.