San Giovanni in Fiore, l’ex assessore Iaquinta: “Il pupazzo ‘Micuzzo Ciragialla’ sta bene e si prepara al suo ritorno”

“Mi arrivano segnalazioni su Micuzzo CIRAGIALLA, il noto pupazzo giallo creato da me che ha partecipato attivamente in campagne elettorali a San Giovanni in Fiore. Rassicuro tutti che Micuzzo sta bene e si prepara al suo ritorno.

Desidero chiarire che il pupazzo di Micuzzo CIRAGIALLA immortalato di recente da tanti, in realtà è una controfigura. L’originale Micuzzo sta bene e in ottime condizioni. Il pupazzo utilizzato in queste apparizioni è stato creato per scopi promozionali e non rappresenta il vero Micuzzo.

Con questo comunicato, auspichiamo di porre fine alle speculazioni e alle congetture sulla sua scomparsa o presunte difficoltà. Micuzzo è stato un simbolo di gioia e partecipazione nelle campagne elettorali passate e continuerà a svolgere il suo ruolo positivo nella comunità di San Giovanni in Fiore.

Inoltre, ci fa piacere notare che finalmente si sta discutendo di temi diversi, come ad esempio la statua dell’angelo, che ha attirato l’attenzione di tutti. È importante ricordare che San Giovanni in Fiore è una città ricca di cultura e storia, e ci sono molte altre questioni di interesse pubblico che meritano discussione”.

Così in una nota Mario Iaquinta, ex assessore e creatore di ‘Micuzzo Ciragialla’.