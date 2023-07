Mit libera 9 milioni per riaprire SS.177 ‘Sila Mare’ dopo il crollo del viadotto a Longobucco (CS)

Via libera del Mit per utilizzare 9 milioni per la messa in sicurezza e la riapertura del tratto a monte della strada statale 177 dir ‘Sila Mare’. Era stato chiuso da Anas, in via precauzionale, in seguito al crollo del viadotto a Longobucco del 3 maggio scorso.

Il ministero guidato da Matteo Salvini, riferisce in una nota il Mit, ha dato via libera ad Anas per utilizzare la somma. La stessa Anas, d’intesa con la Regione Calabria, sta effettuando verifiche per la ricostruzione del viadotto.

Obiettivo: ricercare soluzioni tecniche che garantiscano la massima sicurezza.