A Grisolia la presentazione del libro di Carlo Guccione, “Amara verità”

“Amara verità“, libro di Carlo Guccione, sarà presentato a Grisolia il prossimo sabato 8 luglio 2023, alle 19 e 30 nel giardino pensile del Palazzo Ducale, nel centro storico.

Al termine della presentazione è previsto un dibattito con l’autore e con i sindaci di Grisolia, Saverio Bellusci, Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, e Tortora, Antonio Iorio.

L’opera, edita da Luigi Pellegrini Editore, reca come sottotitolo: “Le responsabilità dello Stato nell’ingiustificata voragine del debito sanitario calabrese“. Il lavoro di Guccione prova a spiegare la genesi del gigantesco deficit economico, conducendo il lettore attraverso le sue cause.

Si parla, documenti alla mano, dei tanti problemi della sanità calabrese, soprattutto strutturali, ma anche dell’influenza di fattori normativi e di scelte gestionali. La politica e il management sanitario hanno le loro responsabilità nell’aver generato un ambito critico, reso ancor peggiore dagli effetti di 12 anni di commissariamento del settore e dal periodo della pandemia di Covid 19.

Carlo Guccione, 63 anni, è un politico calabrese, iscritto al Partito democratico, per il quale è stato componente dell’assemblea nazionale, consigliere regionale della Calabria per undici anni. Nel 2015, nel corso della X legislatura, è stato per 6 mesi assessore regionale al Lavoro, formazione professionale, Attività produttive e Politiche sociali. Attualmente è responsabile del Pd Salute per il Mezzogiorno.