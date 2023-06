Eleonora Cafiero (Movimento NOI): “Rende deve tornare ad essere una Città Modello”

Rende, Città Universitaria, deve tornare ad essere una città modello, – dichiara Eleonora Cafiero Referente della Città di Rende del Movimento civico NOI e gia candidata Sindaco nelle Amministrative del 2019 – che ponga al centro della sua concezione la persona, con le sue esigenze primarie e i suoi bisogni materiali e immateriali, – continua Eleonora Cafiero – una città-incubatrice e un hub di saperi in grado di diventare attrattore culturale e sociale fonte di un modello di sviluppo europeo. NOI tutti, insieme ai cittadini dobbiamo diventare i responsabili della ripresa di cui la nostra bellissima Città ha bisogno, non sminuendo il senso ed il valore delle cose buone e positive costruite negli anni. Ripartiamo dal civismo, – conclude Eleonora Cafiero – quello autentico e da nuove e competenti classi dirigenti. Forza, non molliamo!