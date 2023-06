Cosenza: svolto il primo Osservatorio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Si è tenuto ieri presso la Prefettura di Cosenza il primo Osservatorio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Abbiamo partecipato evidenziando che il lavoro sicuro è una priorità assoluta della nostra azione. Abbiamo sollecitato un intervento sinergico di istituzioni, politica e parti sociali perché oltre mille morti ogni anno non possono essere una statistica da rilevare, ma una responsabilità da assumersi. Serve che lo Stato stanzi ingenti risorse da investire in sicurezza e in formazione pubblica. Il lavoro sicuro non può più essere considerato un costo o un adempimento burocratico, ma deve diventare un impegno concreto dello Stato, volto a promuovere un nuovo modello di impresa sicura e moderna e un nuovo modello di lavoro dignitoso e conforme alla Costituzione. Servono potenziamento e coordinamento dei controlli, da rivolgere verso gli obiettivi più a rischio: i grandi appalti, le esternalizzazioni, le aziende che non applicano i ccnl e che non rispettano le norme sull’orario di lavoro. La sicurezza deve essere un obiettivo strategico dello Stato e pertanto abbiamo espresso ancora una volta la nostra contrarietà all’autonomia differenziata, che regionalizza anche questa materia, compromettendo l’uniformità di tutela sul territorio nazionale. Abbiamo manifestato lo scorso sabato a Roma, lo faremo ancora.

Porteremo il tema della sicurezza in ogni tavolo, in ogni piazza, in ogni territorio e luogo di lavoro, affinché prevenzione, formazione pubblica, svolta culturale e un nuovo modello produttivo si impongano e restituiscano al lavoro il suo ruolo di generatore di vita e non di generatore di morte” è scritto in una nota della Cgil.