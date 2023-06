Contrada Muzzari di Corigliano-Rossano: messa in sicurezza la strada e dotata di pubblica illuminazione

Contrada Muzzari. Dopo aver messo in sicurezza la strada, molto praticata come via alternativa per il nord città, giovedì scorso è stata effettuata anche l’accensione della pubblica illuminazione.

«Contrada Muzzari è uno dei tanti luoghi abitati della città che abbiamo trovato sprovvisto dei servizi primari tra cui la pubblica illuminazione, nonostante l’urbanizzazione iniziata negli anni ’80 – afferma il sindaco Flavio Stasi – un traguardo al quale abbiamo lavorato in questi mesi, recuperando economie. Per realizzare l’illuminazione di Contrada Muzzari così come in altre zone, è servito tanto lavoro perché il nostro comune, come tutti gli altri, ha risorse limitate, che devono essere costantemente individuate, rimodulate, che proviamo a sfruttare al massimo. È il lavoro che abbiamo già fatto a Via delle Cycas ed in altre vie, e che intendiamo progressivamente realizzare in tutte le zone della città che ne hanno bisogno, un percorso che abbiamo già pianificato e che porteremo avanti passo dopo passo. Sono già previsti, infatti, interventi simili in via Lago Cid e via Santa Caterina da Siena».