Il 15 maggio la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “latuaideadimpresa”

Il prossimo lunedì 15 maggio alle ore 10.00 presso la sede in Confindustria Cosenza si svolgerà la cerimonia di premiazione regionale delle scuole che hanno partecipato all’edizione 2022-2023 del concorso nazionale “latuaideadimpresa”.

Il progetto di alternanza scuola lavoro, che ha coinvolto oltre cento studenti del territorio, ha permesso di acquisire una serie di competenze indispensabili per l’auto imprenditorialità e l’inserimento nel mondo del lavoro: nuove competenze digitali, capacità imprenditoriali con valutazione di una “business idea” e la predisposizione di un “business plan” per individuare la fattibilità dell’investimento, conoscenze del settore economico-finanziario con principi di finanza bancaria e innovativa. Importantissime le competenze trasversali connesse alla capacità di lavorare in team, di networking, comunicative e relazionali, del problem solving e public speaking.

Interverranno per Confindustria Cosenza i presidenti Fortunato Amarelli, Giovan Battista Perciaccante alla guida della sezione Ance Cosenza, Giorgio Franzese dei Giovani Imprenditori, il direttore Rosario Branda, i responsabili Education Monica Perri e Fiscalità Maurizio Bozzo. Testimonianze importanti verranno offerte dal presidente di Sistemi Formativi Confindustria Luigi Serra (in videocollegamento) e da Lucia Moretti, presidente del Talent Garden di Cosenza.

L’appuntamento per l’incontro tra imprenditori, tecnici ed i giovani studenti è, quindi, per lunedì prossimo. Sarà l’occasione per tirare le somme dell’esperienza nazionale realizzata sul territorio grazie a Noisiamo Futuro, Sistemi Formativi Confindustria e Confindustria Cosenza.