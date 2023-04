Cosenza, il Consiglio comunale torna a riunirsi il 2 maggio

Torna a riunirsi, il prossimo 2 maggio, il Consiglio comunale, convocato dal Presidente Giuseppe Mazzuca alle ore 15,00. La massima assemblea cittadina si riunirà nuovamente nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale di Piazza 15 Marzo, considerata l’attuale indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, interessata, com’è noto, da lavori di riparazione strutturale.

All’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale figurano:

– la ratifica della deliberazione di Giunta n. 20 del 2023 avente ad oggetto: “Variazione urgente di bilancio, ex art. 174, comma 4, del D.lgs. n. 267/00, relativa a fondi del P.N.R.R.;

– il riconoscimento di legittimità delle spese derivanti da lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della strada di uso pubblico in località Tenimento, a seguito della frana del 30 novembre 2022;

– le modifiche e le integrazioni al Piano generale della sosta;

– l’Interrogazione, del 17 aprile scorso, con risposta in Consiglio comunale, sull’utilizzo di somme vincolate, presentata dai consiglieri Bianca Rende e Francesco Luberto.

L’eventuale seconda convocazione del civico consesso è prevista per il 3 maggio, alle ore 16,00.