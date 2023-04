Corigliano Rossano (Cs), asilo nido in contrada Frasso: si va verso l’affidamento dei lavori

La necessità di asili comunali in città è in costante aumento. Il Comune, nel maggio 2021, ha partecipato all’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole per l’infanzia, centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, individuando quale intervento quello di “Costruzione di un asilo nido” da realizzare in Contrada Frasso poiché libera da vincoli e di più immediato utilizzo. Successivamente è stato approvato in giunta il progetto definitivo per la costruzione dell’asilo nido. Il 16 agosto il MIUR ha comunicato di aver ammesso al finanziamento il progetto, con una cifra pari 3 milioni di euro a valere sul PNRR. Nei giorni scorsi dopo l’approvazione del progetto esecutivo, è stato inviato alla Sua (stazione unica appaltante) e sta partendo la gara per i lavori.

«Il nuovo asilo è nella sua struttura una assoluta novità – ha affermato l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello – una tipologia assolutamente innovativa, con uno spazio unico integrato da microambienti per attività diversificate, ed una accessibilità totale. L’area di intervento è stata scelta per la naturale possibilità di diventare “civic center” e contribuire alla qualità del tessuto urbano circostante. Saranno previsti spazi di sosta per i mezzi di trasporto scolastico e la salita e la discesa dei bambini in uno spazio sicuro, di adeguate dimensioni, che non richieda attraversamenti o non presenti situazioni di conflitto con i percorsi automobilistici. Un asilo di nuova generazione a forma di chiocciola con ampio spazio verde all’interno».

«Serve un altro asilo comunale? Come il pane. In altri territori italiani la civiltà si misura anche da questi servizi pubblici – afferma il sindaco Flavio Stasi – quello che costruiremo in contrada Frasso sarà un edificio nuovo, moderno, sostenibile, a consumo di energia zero, come stiamo disegnando la città del futuro. Un altro finanziamento che va nella direzione di migliorare la condizione dei nostri piccoli concittadini, dopo quello per la riqualificazione e potenziamento dell’unico asilo nido comunale attualmente in funzione, quello di via Maradea».