La sottosegretaria Wanda Ferro alla presentazione domani del libro di Franco Napoli “L’economia legale-Proposte di una soft intelligence”

Tutelare il sistema economico, rispetto alla forte capacità di penetrazione e di condizionamento delle mafie. E’ un obiettivo di fondamentale importanza che, secondo Franco Napoli, presidente di Confapi Calabria e vice presidente nazionale della Confederazione della piccola e media industria privata, magistratura, forze dell’ordine, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, in un’azione costante e sinergica, possono raggiungere mettendo in campo efficaci azioni di contrasto contro il malaffare. Napoli ha dedicato a questo tema il libro “L’economia legale. Proposte di una soft intelligence”, pubblicato da Luigi Pellegrini Editore, che sarà presentato domani, 15 aprile, alle 16,30, nella Sala Nova della Provincia di Cosenza. All’incontro, moderato dal giornalista Arcangelo Badolati, parteciperanno il Sottosegretario al Ministero degli Interni, Wanda Ferro, che ha scritto la prefazione al volume, e il Sostituto Procuratore Generale di Catanzaro, Marisa Manzini, della quale il libro ospita un contributo.

L’autore sottolinea la necessità di <rafforzare e intensificare i controlli mirati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale>, auspicando tra l’altro una forte mobilitazione istituzionale e la creazione di un “collante civico generalizzato” tra forze ed energie diverse, <con l’assunzione di specifici impegni e, in particolare, con l’accertamento antimafia volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi e di tentativi di infiltrazione criminale”.

Nel richiamare il ruolo dell’Intelligence in rapporto a questo problema, che ha assunto una connotazione abnorme nel nostro Paese, Napoli fa proprio l’auspicio del Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, secondo la quale occorre <potenziare la comunicazione tra gli apparati dello Stato e la condivisione delle informazioni tra pubblico e privato, per consentire alle imprese di alzare i livelli di legalità e di sicurezza aziendale, anche attraverso il coinvolgimento di specifiche figure professionali in grado di valutare e prevenire le situazioni di rischio, in un contesto in cui è spesso molto labile il confine tra le attività illegali e quelle legali, e in cui assume particolare rilievo l’attività di intelligence e una capillare attività di monitoraggio della realtà territoriale e dei mutevoli contesti economici>.