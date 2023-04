Cariati: ok al progetto esecutivo di riqualificazione del torrione Valle

Riqualificazione del torrione Valle, ok al progetto esecutivo. Saranno realizzati interventi di ripristino, messa in sicurezza per la fruizione e di manutenzione conservativa di una delle otto torri della cittadella bizantina fortificata affacciata sullo jonio, tra le tappe irrinunciabili per visitatori e residenti.

Ribattezzato turisticamente Torrione della Pace e dell’Amore, sul sito sarà installata una panchina con lo sguardo rivolto verso il mare per consentire alle coppie di innamorati che naturalmente scelgono questo luogo, di godere del panorama.

Per un importo di quasi 12 mila euro, gli interventi hanno ottenuto il nulla osta della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza.