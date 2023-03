Corigliano Rossano (Cs), domenica l’inaugurazione della Via dei Monasteri e l’arrivo della reliquia di san Francesco di Paola

Doppio appuntamento religioso domenica 12 marzo, con l’arrivo della Santa Reliquia di san Francesco di Paola e l’inaugurazione della Via dei Monasteri, in collaborazione con il Cammino di San Francesco di Paola.

Organizzato congiuntamente dal Santuario Regionale di San Francesco di Paola, dall’Ente Parco della Sila e dall’Associazione “Il Cammino di San Francesco di Paola” dal 9 al 12 marzo si svolgerà il Pellegrinaggio inaugurale della “Via dei Monasteri”, il terzo percorso del Cammino di San Francesco di Paola.

Il pellegrinaggio inaugurale vuole essere un momento straordinario e una benedizione per tutto il territorio coinvolto, per la Regione e per tutti i devoti. Per la prima volta, un frammento della reliquia del sandalo sarà portato a piedi da una delegazione che percorrerà il tragitto fino a Corigliano-Rossano, passando da Paterno Calabro, Cosenza, Casali del Manco, Spezzano della Sila, Celico, Lappano, San Pietro in Guarano, Rose, Luzzi e Acri. In occasione delle soste, i Frati Minimi accompagneranno la teca contenente la reliquia degli zoccoli del Santo e cureranno momenti di accoglienza e di spiritualità. Il pellegrinaggio si concluderà domenica 12 marzo con la sosta al Santuario di San Francesco a Corigliano–Rossano, alla presenza del rettore padre Giovanni Cozzolino.

Alle 15.30 la reliquia arriverà a Piazza del Popolo, dove sarà accolta dalle autorità civili e religiose a Palazzo Bianchi, il programma proseguirà con l’accoglienza nel Romitorio alla presenza di padre Giovanni Cozzolino e la lettura di un messaggio del padre provinciale Francesco Trebisonda. La giornata si concluderà con un incontro di preghiera.

«Oltre all’aspetto religioso, essere inseriti nel Pellegrinaggio inaugurale della “Via dei Monasteri”, il terzo percorso del Cammino di San Francesco di Paola è motivo di grande orgoglio per la città – ha affermato l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – si tratta di un nuovo traguardo, dedicato all’importante lavoro di costruzione legato ad una mobilità lenta, al turismo dei cammini che cresce di anno in anno e che mira a coinvolgere non solo i pellegrini, i fedeli, ma anche quanti, con approccio laico, vogliono scoprire nuovi sentieri e nuove vie nell’ambito di un progetto di tutela e valorizzazione dei territori montani e dell’entroterra calabrese, che, anche grazie alla tappa di Corigliano-Rossano è in grado di coinvolgere anche le nostre coste»

«Il pellegrinaggio inaugurale, che terminerà con l’arrivo domenica al nostro Santuario di san Francesco a Corigliano-Rossano – afferma il sindaco Flavio Stasi – è un importante momento di condivisione di intenti. Il Cammino di San Francesco di Paola, dal 2017 ad oggi ha riscosso grande successo e portato sulle tracce del Santo tantissimi visitatori, classificandosi come uno dei cammini più noti e frequentati d’Italia. Alle altre due vie del cammino, la Via del Giovane e la Via dell’Eremita si aggiunge ora la Via dei Monasteri, che parte da Paterno, attraversa Spezzano della Sila e si conclude a Corigliano-Rossano. Una nuova tappa che siamo sicuri porterà nuovi escursionisti e fedeli in città»