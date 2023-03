Casa circondariale Cosenza: Delmastro alla cerimonia commemorativa del direttore Cosmai

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove domani si recherà a Cosenza per partecipare alla cerimonia commemorativa del direttore della Casa Circondariale di Cosenza, Sergio Cosmai. Al termine della cerimonia, Delmastro – che sarà accompagnato dal Sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro – si recherà in visita presso gli istituti penitenziari di Castrovillari, Rossano e Paola per incontrare la dirigenza delle carceri e gli agenti della Polizia Penitenziaria. Alle ore 17 è previsto un punto stampa nello spazio antistante la Casa di Reclusione di Rossano, in Strada Statale 106 Jonica, 32.