Morto il 32enne Francesco Prisco, ferito nell’agguato a Tortora

E’ morto nell’ospedale di Cosenza Francesco Prisco, l’uomo di 32 anni gravemente ferito a colpi di fucile caricato a pallettoni in un agguato avvenuto vicino alla sua abitazione la notte del 17 febbraio scorso a Tortora, nel Tirreno cosentino. Prisco, che era stato raggiunto alle braccia e alle gambe, è deceduto ad una decina di giorni di distanza dal ricovero. Nell’immediatezza, l’uomo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma la gravità delle ferite riportate non gli ha dato scampo. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Scalea indagano adesso per omicidio. Nessuna pista viene esclusa per risalire agli autori dell’agguato. Dopo una prima operazione, il trentaduenne che era noto alle forze dell’ordine, ne aveva subita una seconda. Successivamente il suo quadro clinico è peggiorato ed è sopravvenuto il decesso.