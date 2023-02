I Templari Federiciani della Calabria sull’insediamento di monsignor Checchinato: “Ha rispolverato il volto giovane della chiesa”

“Sembrava una festa della giovinezza; non ha tardato Mons. Giovanni Checchinato ad entrare in comunione con i giovani, e a convertire il Suo insediamento in una tappa inedita e permanente nella vita della comunità ecclesiale”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

“Ha voluto rispolverare il volto giovane ed entusiasta della Chiesa – dichiara il Gran Priore della Calabria Filomena Falsetta, senza il quale sarebbe certamente meno splendente.

Volti di giovani, quelli rivolti al nuovo Vescovo, che hanno impressa la consapevolezza di non essere soltanto destinatari della pastorale, ma protagonisti della Sua stessa missione.

Sono indubbiamente segni, quelli che si presentano all’orizzonte, che assumeranno carattere fondante e strutturale del mandato di Mons. Checchinato, e che renderanno la Chiesa visibile, quella visibilità che concede alla Chiesa lo spazio che le è dovuto, ossia uno spazio di presenza, di testimonianza e di coralità nella società pluralista contemporanea.

Pertanto, rivolgiamo al nostro Vescovo gli Auguri più cari per il Suo entusiasmo per Cristo, che mette in luce un’azione in grado di sorprendere”.