Gli apprezzamenti del presidente del consiglio regionale, Mancuso, per il “Premio Impresa Territorio” a Castrovillari

“Complimenti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, per l’iniziativa Premio Impresa Territorio”.

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che sottolinea: “Un premio importante, giunto ormai alla quarta edizione e che riconosce lo sforzo e la professionalità delle eccellenze che rappresentano i pilastri della crescita sana del territorio”.

Il Presidente del Consiglio regionale si congratula con i premiati: “Complimenti anche al dott. Sergio Ferrari, commercialista, sindaco di Cirò e presidente della Provincia di Crotone per il premio ‘Etica e Legalità’; alla società Agricola Lenti di Lamezia Terme per il premio ‘Impresa’ e al dott. Mario Straticò, commercialista di Castrovillari per il premio ‘Professionalità’. Grazie a queste figure professionali e a queste realtà produttive che quotidianamente animano il tessuto sociale ed economico – conclude Mancuso – può crescere il clima di fiducia attorno alle iniziative imprenditoriali, per affrontare con slancio e passione le sfide del futuro della nostra terra”.