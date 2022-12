Il Lions Club Cosenza Castello Svevo con “Aggiungi un posto a tavola” per la ‘Giornata della solidarietà umana’

Giornata speciale, di quelle che si ricordano a lungo, alla mensa dell’Associazione Casa Nostra, nella Curia Arcivescovile di Cosenza dove il 18 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Solidarietà umana, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 volontari del Lions Club Cosenza Castello Svevo hanno dato vita ad una meravigliosa prova di generosità verso i più bisognosi. cimentandosi nella preparazione di un pasto che ha suscitato il massimo gradimento da parte delle persone che sono venute a chiedere da mangiare per sé e, in qualche caso, anche per i familiari che aspettavano a casa. I soci, da cuochi provetti, hanno preparato ottimi fusilli fatti rigorosamente a mano, conditi con un ottimo ragù, pollo al forno con contorno di patate e peperoni e polpettone di carne.

Nella laboriosa preparazione dei fusilli, i volontari sono stati molto validamente aiutati da un gruppo di Scout che hanno anche servito il pranzo ai 25 ospiti presenti .

Una felice e riuscitissima sinergia che ha messo in pratica il valore fondamentale e universale della solidarietà a sostegno delle persone in difficoltà.