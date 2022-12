San Giovanni in Fiore, la sindaca Succurro augura buon lavoro a Lucio Blasucci, nuovo segretario del Pd cittadino

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’ingegnere Lucio Blasucci, appena eletto segretario del Pd di San Giovanni in Fiore nell’ambito del recente congresso del partito cittadino». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che aggiunge: «Mi fa molto piacere che il Partito democratico locale si stia riorganizzando dopo un lungo periodo di difficoltà interne. Al di là dei colori e delle posizioni differenti dei partiti, la politica è sempre discussione, confronto, analisi e partecipazione. Essa deve esserlo, a maggior ragione, in questo periodo di preoccupante crisi internazionale, energetica ed economica, che richiede più responsabilità individuale e delle singole forze politiche». «Auspico – conclude la sindaca Succurro – che il segretario Blasucci imprima al Pd una linea nuova e che a San Giovanni in Fiore possa finalmente esserci una sana dialettica politica tra le parti, utile a tutta la comunità, indipendentemente dalle idee, dall’appartenenza e dalle convinzioni di ciascuno».