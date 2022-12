Corigliano Rossano: lavori di rifacimento manto stradale tra la rotatoria di Via Nazionale, Via Berlinguer e la rotatoria di Villaggio Frassa

Lunedì 19 e martedi 20 dicembre sarà totalmente chiusa al traffico veicolare – e a senso unico alternato per i giorni di giorni 21 e 22 dicembre – il tratto di strada compreso tra la rotatoria di Via Nazionale, Via Berlinguer e la rotatoria di Villaggio Frassa nello scalo di Corigliano per procedere ai lavori di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale, con i seguenti lavori di scarifica, risagoma e bitumatura. Saranno sistemati attraversamenti, pozzetti, infrastrutture, danneggiate a seguito degli eventi alluvionali dell’agosto 2015. Per i primi due giorni sarà necessaria una chiusura totale della strada perché necessario lavorare sull’intera carreggiata, nei successivi giorni sarà attivato il senso unico alternato.

Il cambio di viabilità sarà segnalato da apposita segnaletica stradale e dai vigili urbani.