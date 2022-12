Antoniozzi: “Felici per la nomina del nuovo arcivescovo di Cosenza. Monsignor Nolè sempre nel nostro cuore”

“Siamo felici che il Santo Padre abbia nominato il nuovo arcivescovo di Cosenza nella persona di Mons. Cecchinato, un pastore giovane destinato a rimanere molti anni alla guida della Diocesi”. Lo afferma l’on Alfredo antoniozzi, vice presidente del gruppo di fratelli d’Italia alla Camera.

“Abbiamo sempre nel cuore il ricordo di Mons Nole – dice Antoniozzi – scomparso prematuramente a settembre che ha lasciato un grande ricordo nella comunità dì fedeli cosentini. Mons. Cecchinato sarà certamente un punto di riferimento essenziale non solo per i cattolici ma per tutte le comunità, come è sempre successo, a conferma del ruolo indispensabile che la Chiesa svolge sul territorio”.