Danni maltempo, Straface (FI): “Il Comune di Corigliano Rossano richieda lo stato di calamità. Regione in prima linea per fronteggiare il dissesto idrogeologico”

“Nelle ultime ore il territorio della città di Corigliano Rossano è stato flagellato dal maltempo. Ingenti i danni alle infrastrutture e alle abitazioni private, causa di notevoli danni a numerosi cittadini. A tutti loro esprimo i sentimenti più sinceri di solidarietà e vicinanza. Un sostegno personale e istituzionale che ho tradotto fin da subito, essendo presente già nella giornata di ieri presso la sede operativa della Protezione Civile della Regione Calabria, nella fase di monitoraggio ed intervento delle emergenze in atto sul territorio di Corigliano-Rossano e dell’intera fascia jonica cosentina. Un impegno che mi vede in prima linea nella disponibilità a far parte di un tavolo interistituzionale per effettuare un bilancio dei danni e, soprattutto, attivarsi sul fronte della prevenzione per impedire in futuro simili eventi avversi. Dinnanzi a quanto accaduto, difatti, reputo opportuno e necessario che il Comune di Corigliano Rossano, con apposita delibera, richieda al Governo lo stato di calamità naturale quale idoneo strumento d’indennizzo dei danni registrati e per assumere ogni pertinente provvedimento”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“L’impegno della Regione Calabria sul fronte della tutela dell’ambiente e della sicurezza delle popolazioni c’è tutto e rappresenta un caposaldo dell’agire amministrativo del Presidente Roberto Occhiuto, il quale, ne siamo certi, si impegnerà senza lesinare tempo ed energie per addivenire a sostenere e supportare tutte quelle iniziative istituzionali di confronto e d’intervento a favore della città di Corigliano Rossano e di tutto lo Jonio cosentino. Giova ricordare, a tal proposito, che già nei mesi scorsi – spiega Straface – la scrivente si è fatta promotrice di un accurato sopralluogo sui torrenti ricadenti nel territorio cittadino con i responsabili dei preposti uffici regionali. Non si può che evidenziare, inoltre, come da un anno a questa parte, grazie all’impulso del Presidente Occhiuto e della sua azione di governo, si registri tolleranza zero sui reati ambientali: abusivismo, mala depurazione, incendi boschivi. Occorrono risorse per fronteggiare il dissesto idrogeologico e non è un caso, pertanto, che il Presidente Occhiuto, appena insediato, sia stato in grado di reperire ben 500 milioni di euro da spendere nelle attività per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con una progressione della spesa di circa 9-10 milioni di euro all’anno e portandola addirittura al raddoppio, fino a pervenire alla somma attuale di 22 milioni. A fronte di tutto ciò, mi auguro che quest’appello all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano venga accolto in tempi brevi, all’insegna della fattiva collaborazione istituzionale, per adeguatamente affrontare le criticità vigenti”.