Omicidio Lisa Gabriele a Montalto Uffugo (CS): Riesame annulla arresto dell’ex compagno

Il Tribunale della Liberta’ di Catanzaro ha annullato la misura cautelare in carcere per Maurizio Abate. L’ex poliziotto e’ accusato di aver ucciso la sua ex compagna Lisa Gabriele nell’ottobre del 2005 a Montalto Uffugo, nel Cosentino. Il 50enne rimane pero’ in carcere perche’ nella stessa inchiesta che aveva portato al suo arresto per omicidio e’ accusato anche di spaccio di droghe leggere.

Quindi, per i giudici del Riesame per tale ipotesi di reato permangono le esigenze cautelari. Nelle scorse settimane, l’ex poliziotto (difeso dall’avvocato Marco Facciolla), era stato arrestato perche’ ritenuto responsabile dell’omicidio della giovane avvenuto 17 anni fa. Il corpo della 22enne fu ritrovato in un bosco nelle campagne di Montalto Uffugo nel Cosentino.