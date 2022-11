Il sindaco Franz Caruso: “Bene ripresa dei lavori di sistemazione del viadotto Valle Leto, propedeutici alla riapertura della SS283”

“Apprendo con grande soddisfazione che sono ripresi i lavori per la sistemazione del viadotto Valle Leto della SS283 cosiddetta “Strada delle Terme”, che mi auguro saranno terminati al più presto al fine di rendere nuovamente e, soprattutto, definitivamente fruibile l’importante arteria”. Lo afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che sin dallo scorso mese di settembre ha sollecitato la riapertura del cantiere spinto dalle numerose richieste in tal senso ricevute da tanti cittadini che lamentavano appunto l’impossibilità di percorrere completamente il tratto stradale, per lavori bloccati da oltre due anni.

“Si trattava – prosegue il Primo cittadino di Cosenza – di una situazione di grave criticità che persisteva da troppo tempo e che costringeva gli automobilisti a transitare per una deviazione che non può, per le sue dimensioni e per la discutibile tenuta del manto stradale, garantire condizioni di sicurezza e sostenere il traffico pesante. Le popolazioni hanno, quindi, dovuto sopportare indescrivibili disagi, così come le attività economiche e produttive, con particolare riferimento, a quelle del settore turistico dell’intero comprensorio che rappresentano i gangli vitali del nostro sistema economico”.

“Oggi – conclude il sindaco Franz Caruso – prendo atto dell’esito felice di una circostanza che non era più accettabile, su cui, comunque, continuerò ad essere vigile affinché si possa arrivare alla riapertura della strada nel più breve tempo possibile”.