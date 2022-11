La solidarietà di Guerrieri (Noi di Centro) all’assessore di Corigliano Rossano, Sposato

“Solidarietà all’Assessore Comunale di Cassano All’Ionio Luciano Sposato per il vile atto incendiario subito nella notte ai danni della sua autovettura. In noi è forte il senso di giustizia e speriamo che presto si stabilisca la verità di questa gravissima intimidazione nei confronti di un amministratore pubblico. Confido fortemente nella magistratura, un fatto del genere a Cassano non accadeva da moltissimi anni. Le posizioni politiche seppur diverse trovano convergenza tra tutti i movimenti e partiti nella lotta alla delinquenza nella nostra città. Rinnovo all’Assessore Sposato la piena solidarietà mia e del mio partito”. Lo afferma in una nota Michele Guerrieri (Noi Di Centro).