Corigliano Rossano (Cs), al Castello Ducale la rievocazione storica della visita del Re Vittorio Emanuele III di Savoia

Domenica 6 novembre, a partire dalle 17, al Castello Ducale si terrà la Rievocazione storica della visita del Re Vittorio Emanuele III di Savoia, allora Principe di Napoli, a Corigliano, avvenuta nel dicembre 1891. All’epoca dell’arrivo del Principe di Napoli, il futuro Re Vittorio Emanuele III di Savoia, oltre dieci mila lumi alla veneziana furono disposti lungo il percorso da via Margherita al Castello del Barone Compagna, oggi castello Ducale. L’attesa nella città era palpabile, c’era aria di festa ovunque. All’ingresso del Castello il Principe fu salutato dalla Banda musicale di Bari, mentre ai piedi del grande scalone fu ricevuto della Baronessa Maria Compagna e dal Senatore Pietro Compagna e condotto nel gran salone, da dove si mostrò poi al pubblico. Fu una vera festa, dentro e fuori le mura del Castello.

Uno spettacolo di luci, festa e antichi richiami, imperdibile, che sarà riprodotto domenica. La rievocazione storica sarà realizzata da attori professionisti e accompagnata da musicisti e sbandieratori, i costumi sono stati realizzati da maestri sartoriali sulla linea degli abiti dell’epoca.

«Senza memoria storica una comunità perde la sua identità, seguendo questa linea abbiamo deciso di creare questo grande evento, che è storia e memoria, la rievocazione della visita del Re Vittorio Emanuele III di Savoia, avvenuta nel dicembre 1891 – afferma l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – un momento di grande impatto visivo per ritrovarci nel ricordo e fare di un momento passato un momento di incontro come collettività. Un evento che, per la sua valenza, saprà attrarre visitatori e coinvolgere l’intero territorio»

«La conoscenza del passato può rivestire grande importanza sia nel percorso formativo sia del contesto sociale in cui viviamo – afferma l’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi – Ricordare il nostro passato ci aiuta a capire chi siamo. Nella nostra città tutto è storia. Dai monumenti ai dipinti nelle chiese, dai ponti ai castelli, dalle basiliche alle strade, siamo circondati dalla storia. La ricostruzione della visita del principe di Napoli a Corigliano di domenica prossima è un evento che riporterà all’attenzione del grande pubblico un evento che fu festoso, di costume e colore, che per qualche ora ci riporterà ad un tempo passato, consci di quello che eravamo e siamo oggi»

Spettacolo teatrale itinerante a cura del Parco Tommaso Campanella, progetto finanziato sul FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA (D. M. 24 GIUGNO 2020)