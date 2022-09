Cosenza, il sindaco Caruso ricorda Monsignor Nolè durante la consegna del veicolo speciale per la mobilità di persone fragili: “Andiamo avanti nel solco del suo insegnamento”

Marco Mazzoni, amministratore delegato di PMG Italia, si è detto piacevolmente stupito dall’attenzione e dall’immediato riscontro accordato dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, al Progetto Internazionale per la Mobilità Garantita, grazie al quale oggi la città dei Bruzi e l’Auser territoriale di Cosenza hanno ricevuto in comodato gratuito per due anni il veicolo speciale che agevolerà la mobilità di persone fragili e portatori di disabilità. Le dichiarazioni del dott. Mazzoni sono state espresse nel corso della conferenza stampa, svoltasi questa mattina a Palazzo dei Bruzi, in occasione della consegna del mezzo di trasporto, a cui hanno partecipato anche il sindaco, Franz Caruso, l’assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, il responsabile delle relazioni esterne di PMG Italia, Silvana Fusari, il presidente Auser Territoriale di Cosenza, Luigi Campisani ed il direttore sanitario dell’ambulatorio Auser, Valerio Formisani.

Una sensibilità quella del sindaco Franz Caruso che è stata rimarcata anche dai rappresentanti dell’Auser, Campisani e Formisani, che hanno posto l’accento sull’assegnazione da parte del Comune, fortemente voluta dal primo cittadino e dall’assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, di un immobile sito a via Milelli che ospiterà l’ambulatorio dell’Auser, con l’intento di fornire assistenza sanitaria di base e specialistica a quella fascia di popolazione esclusa dal diritto di iscrizione al S.S.N.

“Un’esperienza – ha affermato Valerio Formisani – basata sul volontariato, nata per accrescere azioni di solidarietà ed a difesa dei diritti, soprattutto quello alla salute”.

Del Progetto Internazionale per la Mobilità Garantita ha parlato Silvana Fusari “Un progetto reso possibile – ha affermato – grazie al fondamentale contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che da sempre promuove e sostiene iniziative di solidarietà e utilità sociale, in collaborazione con PMG Italia”.

“La sensibilità per la quale tutti mi avete ringraziato, non mi rende felice. Anzi mi preoccupa, perché la volontà di aiutare chi è meno fortunato di altri dovrebbe essere patrimonio di tutti. In questo senso credo di aver fatto una cosa normalissima. La solidarietà, il porgere la mano a chi vive una difficoltà è una questione culturale che promuove la crescita della comunità, su cui, evidentemente, dobbiamo continuare a lavorare tutti con maggiore e rinnovato impegno”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, in chiusura della conferenza stampa, nel corso della quale ha voluto ricordare la figura di S.E. Monsignor Francesco Nolè, facendo registrare un generale momento di intensa commozione.

“Nel solco dell’insegnamento lasciatoci da Monsignor Nolè, a cui ero particolarmente legato – ha sostenuto il Primo Cittadino di Cosenza – dobbiamo portare avanti il nostro impegno verso gli altri per aiutare quanti vivono momenti di difficoltà nella nostra comunità”.

Il sindaco Franz Caruso, quindi, ha tenuto ad evidenziare il risultato prestigioso ottenuto dalla città di Cosenza per essere stata inserita, in sinergia con l’Auser, tra le 4 città in Italia ad aver ricevuto il mezzo di trasporto speciale. “Un risultato – ha detto- che dovrebbe far sentire orgogliosi tutti i cittadini e vedere impegnati i cosentini in azioni di solidarietà e vicinanza verso i soggetti più deboli della nostra comunità”. Il sindaco Franz Caruso, infine, ha ringraziato l’Auser e tutte le associazioni del territorio che, con la loro azione solidale e di volontariato, contribuiscono al bene comune ed allo sviluppo della città.

“Il mondo dell’associazionismo cosentino – ha concluso il Primo Cittadino – che ha svolto una funzione fondamentale nel periodo più stringente della Pandemia e che opera tra mille difficoltà quotidiane, soprattutto in questo momento storico di grande crisi economica, rappresenta una risorsa importantissima per Cosenza, a cui guardo con profondo rispetto e riconoscenza”.

Al termine della conferenza stampa a Piazza dei Bruzi è avvenuta la consegna del veicolo speciale che favorirà autonomia e pari dignità sociale a tutti i cittadini di Cosenza.